En Quête de Sens : rencontre avec Catherine Larrère Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 20 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Catherine Larrère, philosophe est l’invitée du cycle de conférence «En quête de Sens».

### **Rencontre avec Catherine Larrère**

_**Catherine Larrère, philosophe est l’invitée du cycle de conférence «En quête de Sens», initiative de diffusion des savoirs portée par les étudiant·es du CPES élaboré en partenariat avec le Service Culturel de l’Université de Rennes.**_

Catherine Larrère, philosophe spécialiste de l’éthique de l’environnement est professeure émérite à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle a coécrit avec son époux Raphaël Larrère, ingénieur agronome et sociologue, directeur de recherches à l’INRA, de nombreux ouvrages sur la crise écologique : Du bon usage de la nature, La crise environnementale, Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique, etc.

Les étudiants du CPES SEnS échangeront avec Catherine Larrère sur l’ essai Le pire n’est pas certain, paru en 2020. Comment la collapsologie participe-t-elle à réveiller les consciences ? Pourquoi, dans son aveuglement catastrophiste, pourrait-elle aussi desservir la défense de l’environnement ?

Cycle de conférences en partenariat avec le service culturel, mêlant enjeux scientifiques, techniques et humains.

► **Jeudi 20 novembre à 18h30 au Diapason • Gratuit**

> Réservation (bientôt disponible)

Notre librairie partenaire proposera une sélection d'ouvrages avant la conférence

Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) SEnS est une formation sélective en trois ans, co-portée par l’ENS Rennes, l’Université de Rennes et le lycée Chateaubriand.

