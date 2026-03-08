En quête des insectes pollinisateurs ! Salle des fêtes Bussière-Badil

En quête des insectes pollinisateurs !

La commune de Bussière-Badil vous accueille sur son jardin bourdonnant en cours d’aménagement. Découvrez l’application au Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs avec le Parc et l’Office pour les insectes et leur environnement. Participez à la construction d’une haie sèche .

La commune de Bussière-Badil vous accueille sur son jardin bourdonnant en cours d’aménagement. Venez découvrir l’application dédiée au Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL) avec le Parc et l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE). Puis participez avec les bénévoles du projet à la construction d’une haie sèche . Vous pourrez ainsi échanger avec les animateurs sur l’entretien de votre jardin et le recyclage de vos déchets verts pour favoriser l’accueil des pollinisateurs.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la météo et aux travaux dans le jardin, notamment des gants de jardinage, mais aussi appareil photo ou smartphone. Dès 10 ans.

Renseignements auprès du Parc 05 53 55 36 00

En partenariat avec la commune

Animé par le Parc et l’OPIE .

Salle des fêtes 144 route des étangs Bussière-Badil 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 36 00

English : En quête des insectes pollinisateurs !

The commune of Bussière-Badil welcomes you to its buzzing garden. Discover the Photographic Monitoring of Pollinating Insects application with the Park and the Office pour les insectes et leur environnement. Participate in the construction of a dry hedge .

