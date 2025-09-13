En quête des sommets Musée des Ursulines Mâcon

En quête des sommets Musée des Ursulines Mâcon samedi 13 septembre 2025.

Saône-et-Loire

En quête des sommets Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 12:00:00

fin : 2025-09-13 14:00:00

Date(s) :

2025-09-13

A l’ombre du cloître, l’Italie s’invite au musée des Ursulines ! Les restaurateurs Gavioli et Basilico vous proposent une cuisine familiale des Alpes italiennes pour découvrir la haute montagne différemment, en écho aux peintures de Gabriel Loppé. Composez votre pique-nique à partir des produits proposés sur les étals et, si vous le souhaitez, installez-vous sur place pour le déguster en bonne compagnie. Oserez-vous porter un accessoire rappelant l’Italie ?

Dès 11h, vous pourrez découvrir l’exposition temporaire « Gabriel Loppé (1825-1913), peintre voyageur en quête de modernité » à travers une visite guidée pendant que vous enfants s’initieront à la peinture au glaçon avec un médiateur culturel.

En partenariat avec Gavioli et Basilico

Nombre de places limité, sur inscription au 03 85 39 90 38 uniquement

Public Tout public

Durée 2h

En cas de météo défavorable, repli dans une salle du musée. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

English : En quête des sommets

German : En quête des sommets

Italiano :

Espanol :

L’événement En quête des sommets Mâcon a été mis à jour le 2025-06-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme