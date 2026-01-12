En quête d’histoires Médiathèque Micheline Réau Naintré
En quête d’histoires Médiathèque Micheline Réau Naintré mercredi 4 février 2026.
En quête d’histoires
Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
Date(s) :
2026-02-04
.
Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : En quête d’histoires
L’événement En quête d’histoires Naintré a été mis à jour le 2026-01-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne