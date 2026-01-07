En quête d’info, 2ème édition du festival de décryptage des médias dans les bibliothèques

La thématique « S’informer en post-vérité » est mise à l’honneur cette année et vous invite à explorer cette ère de la post-vérité où les opinions personnelles, les idéologies ou encore les croyances l’emportent parfois sur la réalité des faits. L’occasion d’échanger avec des journalistes, chercheurs, historiens, auteurs… Autour du métier de journaliste, des usages de l’intelligence artificielle, de l’avenir de la démocratie et de bien d’autres thématiques passionnantes.

Le festival de décryptage de l’information et d’éducation aux médias des bibliothèques est de retour pour sa 2ème édition !

Du jeudi 02 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :

gratuit Tout public.

