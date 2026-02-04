En quête d’info : Etre journaliste en Irlande du Nord Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Evénement proposé en collaboration avec le Centre Culturel Irlandais (CCI) , dans le cadre de ses ateliers d’éducation aux médias et à l’information.

28 ans après l’accord du Vendredi saint qui a mis fin à la guerre civile, les conditions de sécurité pour les journalistes restent préoccupantes.

Face aux menaces multiples, de nombreux journalistes hésitent à

couvrir certains sujets. Mais peu à peu les campagnes de soutien et de

sensibilisation menées par Reporters sans frontières(RSF) contribuent

à faire bouger les lignes.

Le vendredi 10 avril à 19h à la bibliothèque Germaine Tillion.

Une autre conférence intitulée « Fake news » et réseaux sociaux en Irlande : contrer la désinformation « en partenariat avec le Centre Culturel Irlandais se tiendra également à la bibliothèque Benoîte Groult le 9 avril 2026 de 19h à 20h30.

John Reichenbach est journaliste. Il a travaillé

notamment à Radio France, chez Arte et a été rédacteur en chef à France

Télévisions. D’origine irlandaise par sa mère, il a réalisé au cours de sa

carrière de nombreux reportages sur l’île d’Irlande. Il est l’auteur du livre Comprendre

les Irlandais, publié aux Editions Riveneuve.

Projet soutenu par le ministère de la Culture – Direction

régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France.

A l’occasion de cette conférence interactive, le journaliste John Reichenbach évoquera le travail des journalistes en Irlande du Nord. Rendez-vous le vendredi 10 avril à 19h dans l’auditorium de la bibliothèque Germaine Tillion.

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris



