En quête d’insectes Prairies Saint-Martin Rennes

En quête d’insectes Prairies Saint-Martin Rennes mercredi 6 août 2025.

En quête d’insectes Prairies Saint-Martin Rennes Mercredi 6 août, 10h00 Ille-et-Vilaine

Places limitées. Réservations obligatoires :

06 52 11 35 47 ou laetitia.heuze@lpo.fr

Le temps d’une balade, partez à la rencontre des insectes du parc et observez leurs mœurs fascinantes.

Qu’ils sautent, volent, ou nagent… une chose est sûre, les insectes sont

une mine d’inspiration pour qui prend le temps de les observer.

Vous repartirez avec des conseils pour les favoriser dans votre quartier.

ADAPTE FAMILLE AVEC JEUNES ENFANTS

Age minimum conseillé : 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-06T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-06T12:30:00.000+02:00

Prairies Saint-Martin Prairies Saint-Martin, Rue Charles Beslay, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine