En quête du Coeur du Bassin grande chasse aux trésors de Biganos Biganos
En quête du Coeur du Bassin grande chasse aux trésors de Biganos Biganos samedi 4 avril 2026.
En quête du Coeur du Bassin grande chasse aux trésors de Biganos
Biganos Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-04
L’Association des commerçants de Biganos invite à participer à une chasse au trésor ludique, interactive et ouverte à tous, sans limite d’âge, mêlant énigmes, exploration de la ville et rencontres avec les commerçants locaux, accessible via une application mobile.
La mission
– Parcourir la ville de Biganos
– Rencontrer les commerçants partenaires
– Résoudre des énigmes tout au long du parcours
– Cumuler des points à chaque étape
Chaque énigme vous rapproche de l’étape finale…
L’aventure se termine par une énigme finale exclusive, à résoudre depuis l’application mobile, après avoir découvert le cœur du Bassin.
Participation possible en solo ou en équipe, 5 € l’inscription.
Comment participer ?
– Se rendre sur https://www.acasi.fr/chasse-au-tresor/
– Cliquez sur le bouton Je participe à la chasse au trésor
Une soirée de clôture est organisée le 18 avril au Parc Lecoq à 19h. .
Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : En quête du Coeur du Bassin grande chasse aux trésors de Biganos
L’événement En quête du Coeur du Bassin grande chasse aux trésors de Biganos Biganos a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Coeur Bassin