En quête du Coeur du Bassin grande chasse aux trésors de Biganos

Biganos Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-18

2026-04-04

L’Association des commerçants de Biganos invite à participer à une chasse au trésor ludique, interactive et ouverte à tous, sans limite d’âge, mêlant énigmes, exploration de la ville et rencontres avec les commerçants locaux, accessible via une application mobile.

La mission

– Parcourir la ville de Biganos

– Rencontrer les commerçants partenaires

– Résoudre des énigmes tout au long du parcours

– Cumuler des points à chaque étape

Chaque énigme vous rapproche de l’étape finale…

L’aventure se termine par une énigme finale exclusive, à résoudre depuis l’application mobile, après avoir découvert le cœur du Bassin.

Participation possible en solo ou en équipe, 5 € l’inscription.

Comment participer ?

– Se rendre sur https://www.acasi.fr/chasse-au-tresor/

– Cliquez sur le bouton Je participe à la chasse au trésor

Une soirée de clôture est organisée le 18 avril au Parc Lecoq à 19h. .

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

