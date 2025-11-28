EN QUÊTE SENTIMENTALE SALLE ANGÈLE DEL RIO Portet-sur-Garonne

EN QUÊTE SENTIMENTALE

SALLE ANGÈLE DEL RIO Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pensez à vous inscrire pour assister à cette comédie En quête sentimentale propose une plongée drôle et tendre dans les paradoxes du dating moderne.

Entre rires, désillusions et espoirs, cette comédie d’aujourd’hui explore la quête d’amour et de sincérité, à une époque où tout se swipe, se like et s’analyse.

Avec un humour vif et un ton résolument actuel, la pièce explore ce fragile équilibre entre apparence et authenticité, entre peur de l’échec et envie d’aimer. Elle capte avec justesse les travers et les beautés des relations modernes.

Mêlant rythme, émotion et légèreté, la mise en scène s’inspire du langage du cinéma et des réseaux transitions visuelles, musiques originales et ruptures de ton donnent à la pièce une énergie très vivante, fidèle à son époque.

Gratuit Public à partir de 12 ans

Inscription obligatoire au Château de Portet .

SALLE ANGÈLE DEL RIO Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

English :

Don’t forget to sign up for this comedy: En quête sentimentale is a funny and tender look at the paradoxes of modern dating.

L’événement EN QUÊTE SENTIMENTALE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE