En remontant la rue Vilin Parc de Belleville Paris samedi 27 septembre 2025.

Typique du vieux Paris, pittoresque et populaire, la rue Vilin serpentait jadis sur la colline de Belleville. Immigrés juifs d’Europe de l’Est, Arméniens au début du XXe siècle puis Maghrébins à partir des années 1960, les communautés s’y mélangeaient. Les enfants trouvaient dans les volées d’escaliers qui la ponctuaient un formidable terrain de jeux.

La rue Vilin était aussi une rue commerçante avec des bars et marchands de vin, un restaurant, un hôtel, une bonneterie, une laiterie, une teinturerie, une papeterie, deux salons de coiffure et même une voyante.

Né en 1936, l’écrivain Georges Perec y passa ses six premières années avec sa famille avant que la guerre et la déportation ne les séparent à jamais, comme de très nombreux habitants de la rue, notamment des enfants. Il est y revenu à diverses reprises, de 1969 à 1975, pour un travail littéraire intitulé Lieux. À cette époque, la rue déclarée insalubre est en effet cours de démolition et se vide de ses habitants.

Depuis 1988, alternant pelouses et terrasses, le Parc de Belleville s’étage à flanc de colline, épousant le tracé de la rue Vilin qu’il a remplacée. Mais le souvenir de la rue demeure, inscrit dans la mémoire de ceux qui y ont vécu et dans les témoignages, films, photographies, livres qu’elle a inspirés.

Une mémoire que la Ville de Paris a souhaité entretenir à travers ce parcours-expo installé dans le Parc de Belleville et composé de 18 panneaux associant photos, textes et citations.

Carte de la rue de Vilin dessinée d’après le Plan parcellaire de la Ville de Paris ; Crédits : © Ville de Paris

Une promenade sensible à la recherche du temps retrouvé.

À découvrir à partir du 27 septembre, aux horaires d’ouverture du Parc de Belleville.

Du samedi 27 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Parc de Belleville 47 rue des Couronnes 75020 Entrée/sortie public et PMR par la rue Piat Paris

