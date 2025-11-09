En Résonance Allauch
En Résonance Allauch dimanche 9 novembre 2025.
En Résonance
Dimanche 9 novembre 2025.
À 15h30. Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
2025-11-09
Concert « En Résonance » voix et sax
« En Résonance » est une création originale qui réunit la soprano Maria Moreno et le saxophoniste japonais Hirokazu Ishida.
Redécouvrez les grands airs d’opéra et les mélodies de Purcell, Rachmaninov, Haendel, Caccini, ainsi que certains grands standards du jazz et de Michel Legrand.
Les arrangements inédits pour voix, saxophone et flûte révèlent des harmonies fascinantes, offrant une relecture unique de ces œuvres.
Entrez « En Résonance » et laissez-vous transporter par la magie de la musique. .
Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
En Résonance » voice and sax concert
German :
Konzert « En Résonance » Stimme und Sax
Italiano :
Concerto per voce e sax « En Résonance
Espanol :
Concierto de voz y saxo « En Résonance
