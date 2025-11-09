En Résonance Allauch

En Résonance Allauch dimanche 9 novembre 2025.

En Résonance

Dimanche 9 novembre 2025.

À 15h30. Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Concert « En Résonance » voix et sax

« En Résonance » est une création originale qui réunit la soprano Maria Moreno et le saxophoniste japonais Hirokazu Ishida.

Redécouvrez les grands airs d’opéra et les mélodies de Purcell, Rachmaninov, Haendel, Caccini, ainsi que certains grands standards du jazz et de Michel Legrand.

Les arrangements inédits pour voix, saxophone et flûte révèlent des harmonies fascinantes, offrant une relecture unique de ces œuvres.

Entrez « En Résonance » et laissez-vous transporter par la magie de la musique. .

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

En Résonance » voice and sax concert

German :

Konzert « En Résonance » Stimme und Sax

Italiano :

Concerto per voce e sax « En Résonance

Espanol :

Concierto de voz y saxo « En Résonance

