EN ROUE LIBRE – 4 matchs, 2 jours, 1 bootcamp de Roller Derby à Nantes ! Centre Sportif Croissant Nantes

EN ROUE LIBRE – 4 matchs, 2 jours, 1 bootcamp de Roller Derby à Nantes ! 20 et 21 septembre Centre Sportif Croissant Loire-Atlantique

Samedi : prix libre; Dimanche : sur réservation

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Roller Derby Nantes Atlantique présente :

✨ EN ROUE LIBRE ✨

Deux jours de fun, 4 matchs intenses, 1 bootcamp d’élite… et une ambiance survoltée ! ⚡

Samedi 20 septembre 2025

️ Matchs en prix libre !

10h00 : Match Adulte Mixte avec les Jules (Nantes) vs Les Vénères (Nantes)

13h00 : Match Adulte Féminin+ avec le Collectif F+ RDNA (Nantes) vs Silly B’Geez (Tours)

16h00 : Match Junior avec les Krak’n’Roll (Nantes) vs Les Plaies Mobiles (Tours)

Dimanche 21 septembre 2025

️ Sur réservation uniquement (via Hello Asso)

⚡ 10h00 : Bootcamp N1/Élite avec 2 membres de l’équipe de France M+ : Chatnain et BipBip !

⚡ 15h00 : Scrimmage pour clôre en beauté le bootcamp

À savoir :

Rdv à Nantes, au gymnase du Croissant (29 rue du Croissant, 44300 Nantes)

ℹ️ Plus d’infos : www.rdna.fr ou @rollerderbynantesatlantique

RDNA