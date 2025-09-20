???? EN ROUE LIBRE – 4 matchs, 2 jours, 1 bootcamp de Roller Derby à Nantes ! ???? Complexe Sportif du Croissant Nantes

Roller Derby Nantes Atlantique présente : ????? EN ROUE LIBRE ????? Deux jours de fun, 4 matchs intenses, 1 bootcamp d’élite… et une ambiance survoltée ! ????? ???? Samedi 20 septembre 2025????? Matchs en prix libre ! ????10h00 : Match Adulte Mixte avec les Jules (Nantes) vs Les Vénères (Nantes)???? 13h00 : Match Adulte Féminin+ avec le Collectif F+ RDNA (Nantes) vs Silly B’Geez (Tours)???? 16h00 : Match Junior avec les Krak’n’Roll (Nantes) vs Les Plaies Mobiles (Tours) ???? Dimanche 21 septembre 2025????? Sur réservation uniquement (via Hello Asso) ? 10h00 : Bootcamp N1/Élite avec 2 membres de l’équipe de France M+ : Chatnain et BipBip !? 15h00 : Scrimmage pour clôre en beauté le bootcamp ????À savoir : ???? Rdv à Nantes, au gymnase du Croissant (29 rue du Croissant, 44300 Nantes)?? Plus d’infos : www.rdna.fr ou @rollerderbynantesatlantique

Complexe Sportif du Croissant Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 52 09 21