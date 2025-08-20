En Roue Libre Festival international de théâtre de rue ECLAT Aurillac

En Roue Libre 20 – 23 août Festival international de théâtre de rue ECLAT Cantal

03 84 24 55 61

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T23:00:00 – 2025-08-20T23:59:00

Fin : 2025-08-23T23:00:00 – 2025-08-23T23:59:00

Dévoré par sa passion pour l’automobile, Gino ouvre le capot de sa vie, hume le cambouis ; un théâtre d’échappement aux bielles magistralement huilées, qui nous plonge avec esprit dans les rouages intimes, parfois rouillés, de la mécanique humaine.

Après avoir joué le rôle d’un mécanicien dans La Jurassienne de réparation et dans Départ Arrêté, Pio D’Elia qui petit rêvait de devenir mécanicien, s’est lancé dans l’écriture de En roue libre, spectacle autobiographico-cathartique, qui évoque une passion devenue obsession, voire addiction. Tout en dérapages contrôlés, à la fois drôle et nostalgique, Pio convoque ses souvenirs, ses frustrations, ses moments de grâce. Sur scène, la Peugeot 305 de Gino Bianchi, homme excessif qu’il incarne plus vrai que nature, est aux côtés de la comédienne Mélanie Rebouillat, double schizophrénique, à qui l’aliéné mécano devra son salut. Dans cette odyssée en forme de road-movie renvoyant à nos propres compulsions, se mêlent des ingrédients du cinéma qui a vu en l’automobile, tant de fois, la roue de secours de nos imaginaires en panne, le véhicule rêvé de nos échappatoires.

THEATRE GROUP’ / Patrice Jouffroy & Pio D’ELIA