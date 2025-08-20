En roue libre Le long de l’Eurovélo 5 au départ du stade Bollaert-Delelis Lens

Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

En roue libre pendant l’été, faites le tour de la CALL en vélo avec des ravito patrimoine ! C’est une visite à vélo ponctuée de ravito patrimoine , c’est-à-dire des pauses patrimoine le long du parcours.

Au choix 2 parcours pour découvrir l’Eurovélo 5 et le cœur battant de l’agglomération Musée du Louvre Lens, gare, stade et quartier Bollaert, cités minières rénovées, base 11/19, …et bien plus encore. .

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 07 90 paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr

English :

Freewheel during the summer and cycle around the CALL with heritage « ravitos »! This is a bike tour punctuated by « heritage ravitos », i.e. heritage breaks along the way.

German :

Fahren Sie im Sommer mit dem Fahrrad um die CALL herum und machen Sie dabei einen Kulturerbe-Rastplatz! Diese Fahrradtour ist mit sogenannten « Erbgut-Raststätten » gespickt, d. h. Pausen mit Erbgut entlang der Strecke.

Italiano :

A ruota libera durante l’estate, pedalate intorno alla CALL con soste nel patrimonio culturale! Si tratta di un tour in bicicletta punteggiato da « ravito del patrimonio », cioè da tappe del patrimonio lungo il percorso.

Espanol :

Rueda libre en verano y pedalea por la CALL con paradas en el patrimonio Se trata de un recorrido en bicicleta salpicado de « ravito patrimonial », es decir, paradas patrimoniales a lo largo del camino.

