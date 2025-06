En roue libre Le long des berges de la Souchez Harnes 30 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

En roue libre Le long des berges de la Souchez Médiathèque La Source 8 chem de la 2ème voie Harnes Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

En roue libre pendant l’été, faites le tour de la CALL en vélo avec des ravito patrimoine ! C’est une visite à vélo ponctuée de ravito patrimoine , c’est-à-dire des pauses patrimoine le long du parcours.

Venez (re)découvrir les différents éléments qui font du Parc des Berges de la Souchez un haut lieu de détente et de loisirs. Au départ de la cité Bellevue, pédalez le long de la Souchez jusqu’à son point de rencontre avec la Deûle. Cette balade en roue libre au sein d’un espace naturel remarquable, vous permet d’en apprendre davantage sur le territoire ! .

Médiathèque La Source 8 chem de la 2ème voie

Harnes 62440 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 07 90 paysdartetdhistoire@agglo-lenslievin.fr

English :

Freewheel during the summer and cycle around the CALL with heritage « ravitos »! This is a bike tour punctuated by « heritage ravitos », i.e. heritage breaks along the way.

German :

Fahren Sie im Sommer mit dem Fahrrad um die CALL herum und machen Sie dabei einen Kulturerbe-Rastplatz! Diese Fahrradtour ist mit sogenannten « Erbgut-Raststätten » gespickt, d. h. Pausen mit Erbgut entlang der Strecke.

Italiano :

A ruota libera durante l’estate, pedalate intorno alla CALL con soste nel patrimonio culturale! Si tratta di un tour in bicicletta punteggiato da « ravito del patrimonio », cioè da tappe del patrimonio lungo il percorso.

Espanol :

Rueda libre en verano y pedalea por la CALL con paradas en el patrimonio Se trata de un recorrido en bicicleta salpicado de « ravito patrimonial », es decir, paradas patrimoniales a lo largo del camino.

L’événement En roue libre Le long des berges de la Souchez Harnes a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme de Lens-Liévin