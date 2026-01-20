En roue libre Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement

En roue libre

Samedi 14 février 2026 à partir de 20h. Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le Théâtre du Têtard organise la St Valentin avec un spectacle d’impro En roue libre , un spectacle improvisé aux multiples possibilités.

Pour cette Saint Valentin, découvrez un spectacle unique, entièrement improvisé à partir de vos récits. Le temps d’une soirée, ces histoires seront nos inspirations. Formule au choix Spectacle seul ou Diner-Spectacle



Les comédiens transformeront vos confidences en scènes tantôt drôles, tantôt émouvantes, toujours authentiques.



Nous avons tous vécu des moments étonnants dans notre vie de couple premiers rendez-vous maladroits, déclarations inattendues, disputes mémorables ou séparations touchantes. Autant d’instants qui deviennent anecdotes, souvenirs… ou fous rires.



Entre comédie et drame, de quoi changer de regard sur le couple !

Par la compagnie des Cigales. .

Théâtre du Têtard 33 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 47 39 93 contact@letetard.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Théâtre du Têtard is celebrating Valentine’s Day with an improv show called En roue libre , an improvised show with many possibilities.

L’événement En roue libre Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille