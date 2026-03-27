En roue libre Nogent-le-Rotrou
En roue libre Nogent-le-Rotrou jeudi 16 avril 2026.
En roue libre
Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 17:30:00
Date(s) :
2026-04-16
La bibliothèque municipale avec la Ludo’Perche, la Boîte à Outils, et le Sictom vous donne rendez-vous pour un après-midi ludique et engagé !
Au programme atelier vélo (réparation, initiation, chasse au trésor), loisirs créatifs, vélo smoothies, jeux récup’, jeux géants et heure du conte à 16h.
La bibliothèque municipale avec la Ludo’Perche, la Boîte à Outils, et le Sictom vous donne rendez-vous au Théâtre de Verdure pour un après-midi ludique et engagé !
Au programme atelier vélo (réparation, initiation, chasse au trésor), loisirs créatifs, vélo smoothies, jeux récup’, jeux géants et heure du conte à 16h.
En cas de pluie, rendez-vous à la salle Pierre-Mendès-France. .
Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The municipal library, together with Ludo?Perche, Boîte à Outils and Sictom, invites you to an afternoon of fun and commitment!
On the program: bike workshop (repair, initiation, treasure hunt), creative activities, bike smoothies, recycling games, giant games and story time at 4pm.
L’événement En roue libre Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
- Concert Happy Ends Chansons de cinéma Nogent-le-Rotrou 2 avril 2026
- Les origines Chartraines du Perche au Cinéma Le Rex Nogent-le-Rotrou 3 avril 2026
- Soirée concert à l’Arsenal avec Omega Violet Rougir Pythies Nogent-le-Rotrou 3 avril 2026
- Soirée jeux de société à l’ASJ Nogent-le-Rotrou 3 avril 2026
- SOIRÉE JOUEUSES & JOUEURS Nogent-le-Rotrou 3 avril 2026