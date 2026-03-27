En roue libre

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 17:30:00

Date(s) :

2026-04-16

La bibliothèque municipale avec la Ludo’Perche, la Boîte à Outils, et le Sictom vous donne rendez-vous pour un après-midi ludique et engagé !

Au programme atelier vélo (réparation, initiation, chasse au trésor), loisirs créatifs, vélo smoothies, jeux récup’, jeux géants et heure du conte à 16h.

La bibliothèque municipale avec la Ludo’Perche, la Boîte à Outils, et le Sictom vous donne rendez-vous au Théâtre de Verdure pour un après-midi ludique et engagé !

Au programme atelier vélo (réparation, initiation, chasse au trésor), loisirs créatifs, vélo smoothies, jeux récup’, jeux géants et heure du conte à 16h.

En cas de pluie, rendez-vous à la salle Pierre-Mendès-France. .

Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

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English :

The municipal library, together with Ludo?Perche, Boîte à Outils and Sictom, invites you to an afternoon of fun and commitment!

On the program: bike workshop (repair, initiation, treasure hunt), creative activities, bike smoothies, recycling games, giant games and story time at 4pm.

L’événement En roue libre Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE