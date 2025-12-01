En roue libre Un Loup pour l’Homme Amiens

En roue libre Un Loup pour l’Homme Amiens dimanche 14 décembre 2025.

En roue libre Un Loup pour l’Homme

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Pour ce nouveau spectacle de la Fête de Noël des Écoles, le Cirque Jules Verne a sollicité la compagnie de cirque Un Loup pour l’Homme. Cette compagnie, réputée pour ses acrobates de haut vol, imagine un spectacle autour de la chaleur du vivre ensemble, du nomadisme et de la fête.

De la caravane au hula-hoop, ici tout sinue, roule et s’enroule. Chemin faisant, l’acrobatie épouse la rondeur du monde et de la piste. Loin de tourner en rond, cela nous conduit vers les héritages nomades et bohèmes du cirque, les échos vibrants des musiques d’Amérique latine ou la chaleur enveloppante d’une fête autour d’un feu… Chaque scène est une escale, chaque figure, un passage. Une célébration du mouvement sous toutes ses formes, sur la piste comme dans les airs. Un cirque original, bluffant qui met tous les sens en éveil !

Les pieds bien dans le sol et la tête dans les étoiles, les acrobates se déploieront dans le magnifique volume aérien du Cirque Jules Verne.

Ce n’est pas tout !

▶️ Passez l’après-midi au Cirque avec les artistes

samedi 13 décembre à 14h30

Pour ce nouveau spectacle de la Fête de Noël des Écoles, le Cirque Jules Verne a sollicité la compagnie de cirque Un Loup pour l’Homme. Cette compagnie, réputée pour ses acrobates de haut vol, imagine un spectacle autour de la chaleur du vivre ensemble, du nomadisme et de la fête.

De la caravane au hula-hoop, ici tout sinue, roule et s’enroule. Chemin faisant, l’acrobatie épouse la rondeur du monde et de la piste. Loin de tourner en rond, cela nous conduit vers les héritages nomades et bohèmes du cirque, les échos vibrants des musiques d’Amérique latine ou la chaleur enveloppante d’une fête autour d’un feu… Chaque scène est une escale, chaque figure, un passage. Une célébration du mouvement sous toutes ses formes, sur la piste comme dans les airs. Un cirque original, bluffant qui met tous les sens en éveil !

Les pieds bien dans le sol et la tête dans les étoiles, les acrobates se déploieront dans le magnifique volume aérien du Cirque Jules Verne.

Ce n’est pas tout !

▶️ Passez l’après-midi au Cirque avec les artistes

samedi 13 décembre à 14h30 .

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

For this new Fete de Noe?l des E?coles show, Cirque Jules Verne has called on the circus company Un Loup pour l?Homme. This company, renowned for its high-flying acrobats, has imagined a show based on the warmth of living together, nomadism and feasting.

From the caravan to the hula-hoop, here everything meanders, rolls and winds. Along the way, acrobatics embraces the roundness of the world and the dance floor. Far from going round in circles, it leads us to the nomadic, bohemian rituals of the circus, the vibrant echoes of Latin American music, or the enveloping warmth of a bonfire party? Each scene is a stopover, each figure a passage. A celebration of movement in all its forms, on the ring and in the air. An original, bluffing circus that awakens all the senses!

With their feet firmly planted on the ground and their heads in the canvases, the acrobats perform in the magnificent aeonian space of Cirque Jules Verne.

And that’s not all!

?? Spend the afternoon at the Cirque with the artists

saturday december 13 at 2:30 pm

German :

Für diese neue Show des Weihnachtsfestes der Ägypter hat der Cirque Jules Verne die Zirkustruppe Un Loup pour l’Homme (Ein Wolf für den Menschen) engagiert. Diese für ihre hochfliegenden Akrobaten berühmte Kompanie entwirft eine Show, die sich um die Wärme des Zusammenlebens, das Nomadentum und das Feiern dreht.

Vom Wohnwagen bis zum Hula-Hoop-Reifen windet sich hier alles, rollt und windet sich. Auf dem Weg dorthin erkundet die Akrobatik die Rundheit der Welt und der Manege. Weit davon entfernt, sich im Kreis zu drehen, führt sie uns zu den nomadischen und böhmischen Heritagen des Zirkus, den vibrierenden Echos der lateinamerikanischen Musik oder der einhüllenden Wärme eines Festes um ein Feuer herum Jede Folge ist ein Zwischenstopp, jede Figur ein Durchgang. Eine Feier der Bewegung in all ihren Formen, auf der Manege und in der Luft. Ein origineller, verblüffender Zirkus, der alle Sinne anspricht!

Mit den Füßen fest auf dem Boden und dem Kopf in der Leinwand werden sich die Akrobaten in dem wunderschönen Luftraum des Cirque Jules Verne bewegen.

Und das ist noch nicht alles!

?? Verbringen Sie den Nachmittag im Zirkus mit den Künstlern

samstag, 13. Dezember um 14.30 Uhr

Italiano :

Per questo nuovo spettacolo della Fete de Noe?l des E?coles, il Cirque Jules Verne si è rivolto alla compagnia circense Un Loup pour l’Homme. Questa compagnia, rinomata per i suoi acrobati di alto livello, ha ideato uno spettacolo basato sul calore della convivenza, del nomadismo e della festa.

Dalla carovana all’hula-hoop, qui tutto serpeggia, rotola e si snoda. Lungo il percorso, le acrobazie abbracciano la rotondità del mondo e della pista da ballo. Lungi dal girare in tondo, ci riporta ai rituali nomadi e bohémien del circo, ai suoni vibranti della musica latinoamericana o al calore avvolgente di un falò? Ogni scena è una sosta, ogni figura un passaggio. Una celebrazione del movimento in tutte le sue forme, sulla pista e in aria. Un circo originale e mozzafiato che risveglia tutti i sensi!

Con i piedi ben piantati a terra e la testa nelle tele, gli acrobati faranno la loro magia nel magnifico spazio aereo del Cirque Jules Verne.

E non è tutto!

?? Trascorrere il pomeriggio al Cirque con gli artisti

sabato 13 dicembre alle 14.30

Espanol :

Para este nuevo espectáculo de la Fiesta de Navidad de las Escuelas, el Circo Julio Verne ha recurrido a la compañía Un Loup pour l’Homme. Esta compañía, conocida por sus acróbatas de altos vuelos, ha ideado un espectáculo basado en el calor de la convivencia, el nomadismo y la fiesta.

De la caravana al hula-hoop, aquí todo serpentea, rueda y serpentea. Por el camino, las acrobacias abrazan la redondez del mundo y de la pista de baile. Lejos de dar vueltas en círculo, nos devuelve a los rituales nómadas y bohemios del circo, a los ecos vibrantes de la música latinoamericana o al calor envolvente de una fiesta en una hoguera.. Cada escena es una escala, cada figura un pasaje. Una celebración del movimiento en todas sus formas, en la pista y en el aire. Un circo original y sobrecogedor que despierta todos los sentidos

Con los pies en el suelo y la cabeza en las telas, los acróbatas harán magia en el magnífico espacio aéreo del Circo Jules Verne.

Y eso no es todo

?? Pase la tarde en el Circo con los artistas

sábado 13 de diciembre a las 14.30 h

L’événement En roue libre Un Loup pour l’Homme Amiens a été mis à jour le 2025-09-09 par OT D’AMIENS