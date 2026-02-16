En route | Ciné-Minot Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

En route | Ciné-Minot

Mercredi 4 mars 2026 de 14h30 à 16h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Goûter-dessiné à l’issue de la projection, temps de goûter avec mise à disposition de matériel de dessin pour prolonger la séance de cinéma.

Synopsis

Qu’il est bon de parcourir le monde ou simplement découvrir son environnement… Ici ou là, nos petits aventuriers vont cheminer, naviguer, explorer et s’entraider. Chaque jour est un nouveau chemin pour grandir, s’émerveiller et s’ouvrir au monde.



Animation à partir de 4 ans .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Snack and Drawing session after the screening: a snack time with drawing materials available to extend the film experience.

