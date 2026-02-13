En route ! | Ciné-Minot, Cinémas Le Méjan Actes Sud, Arles

En route ! | Ciné-Minot Mercredi 4 mars, 14h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Bouches-du-Rhône

Tarifs habituels du cinéma + Participation au goûter : supplément de 4€ par enfants

Synopsis : Qu’il est bon de parcourir le monde ou simplement découvrir son environnement… Ici ou là, nos petits aventuriers vont cheminer, naviguer, explorer et s’entraider. Chaque jour est un nouveau chemin pour grandir, s’émerveiller et s’ouvrir au monde.

Réalisation : Collectif

Animation à partir de 4 ans

Informations – j.eyraud.cinema@actes-sud.fr

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

« Goûter-dessiné » : à l’issue de la projection, temps de goûter avec mise à disposition de matériel de dessin pour prolonger la séance de cinéma. cinéma dessin-animé