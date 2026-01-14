En Route Cinéma Cinéma François Truffaut Commercy

En Route Cinéma Cinéma François Truffaut Commercy dimanche 8 février 2026.

En Route Cinéma

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 11:00:00
fin : 2026-02-08 11:45:00

Date(s) :
2026-02-08

Cinéma pour les tout-petits.
Durée de 40 minutes.
Tarif unique de 4.5 €.Tout public
Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40  cinematruffaut.commercy@gmail.com

English:

Cinema for toddlers.
Duration 40 minutes.
Single ticket price 4.5?

L'événement En Route Cinéma Commercy a été mis à jour le 2026-01-14