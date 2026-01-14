En Route Cinéma Cinéma François Truffaut Commercy

En Route Cinéma

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 11:00:00

fin : 2026-02-08 11:45:00

2026-02-08

Cinéma pour les tout-petits.

Durée de 40 minutes.

Tarif unique de 4.5 €.Tout public

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 47 40 cinematruffaut.commercy@gmail.com

English :

Cinema for toddlers.

Duration 40 minutes.

Single ticket price 4.5?

L’événement En Route Cinéma Commercy a été mis à jour le 2026-01-14 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS