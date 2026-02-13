En route !, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

En route ! Dimanche 22 février, 16h30 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

16h – accueil convivial

16h30 – film

17h15 – atelier créatif pour créer sa propre affiche du film (gratuit sur réservation 01 48 94 74 64 / theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr)

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France

Ciné-chou – Qu’il est bon de parcourir le monde ou simplement découvrir son environnement… Ici ou là, nos petits aventuriers : une charmante escargote, une fratrie de lapereaux, un jeune dragon, de… espace georges simenon En route !