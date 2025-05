En route le Rotary – Les Jardins d’Albertas Bouc-Bel-Air, 8 juin 2025 10:00, Bouc-Bel-Air.

Bouches-du-Rhône

En route le Rotary Dimanche 8 juin 2025 de 10h à 19h. Les Jardins d’Albertas Avenue de la Croix d’Or (D8n) Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-08

« Le Rotary roule pour l’Institut Paoli Calmettes » est un événement piloté par les 2000 rotariens et rotaractiens du District 1760 répartis sur 5 départements, Alpes de Haute Provence, Bouches du Rhône, Gard, Hautes Alpes et Vaucluse.

Toutes les actions de cette journée n’ont qu’un seul et unique objectif lever des fonds en faveur de la lutte contre le cancer.

Plus de 500 personnes sont attendues, ouverture au public à 10 heures, entrée gratuite.

Au programme de la journée rassemblement de voitures anciennes, artisans d’art, activités ludiques, festival de food-truck, jeux, concerts et ambiance festive, tout sera mis en œuvre pour que chacun s’y retrouve et passe une bonne journée en famille. Beaucoup de surprises seront au rendez-vous.

Une Tombola organisée en fin de journée, permettra également de remporter un véhicule de collection d’une valeur approximative de 10 000 euros (4CV modèle luxe de 1957 avec toit ouvrant). .

Les Jardins d’Albertas Avenue de la Croix d’Or (D8n)

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 32 45 88 Rotaryd1760@gmail.com

English :

« Rotary on the road for the Institut Paoli Calmettes » is an event run by the 2000 Rotarians of District 1760, spread over the 5 départements 04-05-13-30 and 84. Objective: to raise funds for the fight against cancer.

German :

« Rotary rollt für das Institut Paoli Calmettes » ist eine Veranstaltung, die von den 2000 Rotariern des Distrikts 1760 in den fünf Departements 04-05-13-30 und 84 geleitet wird. Ziel ist es, Geld für den Kampf gegen Krebs zu sammeln.

Italiano :

« Il Rotary in viaggio per l’Institut Paoli Calmettes » è un evento gestito dai 2.000 Rotariani del Distretto 1760 nei 5 dipartimenti 04-05-13-30 e 84. L’obiettivo è raccogliere fondi per la lotta contro il cancro.

Espanol :

« Rotary en marcha por el Institut Paoli Calmettes » es un evento organizado por los 2.000 rotarios del Distrito 1760 en los 5 departamentos 04-05-13-30 y 84. El objetivo es recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.

