En route pour la soupe Mazerat-Aurouze

Début : 2025-09-20 18:30:00
« En route pour la soupe » au Moulin de Bacou avec au programme, randonnée de 6 km, animations musicales, concert et repas avec bol souvenir sur place.
Moulin de Bacou Mazerat-Aurouze 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 16 08 70 lemoulindaurouze@gmail.com
English :
« En route pour la soupe » at the Moulin de Bacou with a 6km hike, musical entertainment, concert and meal with souvenir bowl on site.
German :
« En route pour la soupe » in der Moulin de Bacou. Auf dem Programm stehen eine 6 km lange Wanderung, musikalische Darbietungen, ein Konzert und ein Essen mit Erinnerungsschale vor Ort.
Italiano :
« En route pour la soupe » al Moulin de Bacou con una passeggiata di 6 km, intrattenimento musicale, un concerto e un pasto con una ciotola ricordo sul posto.
Espanol :
« En route pour la soupe » en el Moulin de Bacou con un paseo de 6 km, animación musical, un concierto y una comida con bol de recuerdo en el mismo recinto.
