En route pour Mai à Vélo, Place Ronarc’h, Le Trait

En route pour Mai à Vélo Samedi 23 mai, 14h00 Place Ronarc’h Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

« Mai à Vélo » au Trait est un événement festif et participatif pour promouvoir l’usage du vélo. Au programme : ateliers d’autoréparation, défis, animations culturelles, challenge Géovélo et sensibilisation à la mobilité douce. Venez découvrir les multiples facettes du vélo à travers des activités ludiques et éducatives pour tous les âges.

Place Ronarc’h 76580 le trait Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie

1 mois pour (re)découvrir Le Trait mais à vélo !

Ville Le Trait