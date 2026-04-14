En route pour Mai à Vélo, Place Ronarc’h, Le Trait
En route pour Mai à Vélo, Place Ronarc’h, Le Trait samedi 23 mai 2026.
En route pour Mai à Vélo Samedi 23 mai, 14h00 Place Ronarc’h Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
« Mai à Vélo » au Trait est un événement festif et participatif pour promouvoir l’usage du vélo. Au programme : ateliers d’autoréparation, défis, animations culturelles, challenge Géovélo et sensibilisation à la mobilité douce. Venez découvrir les multiples facettes du vélo à travers des activités ludiques et éducatives pour tous les âges.
Place Ronarc’h 76580 le trait Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie
1 mois pour (re)découvrir Le Trait mais à vélo !
Ville Le Trait
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