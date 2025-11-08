En route pour Noël Soyaux

En route pour Noël

Place Lucien Petit Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-10

A l’occasion des fêtes de Noël, la place Lucien Petit s’anime avec de nombreuses animations gratuites pour petits et grands manège, ateliers, jeux, stands gourmands, spectacle de marionnettes et démonstrations de breakdance !

.

Place Lucien Petit Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50 mairie@mairie-soyaux.fr

English :

To celebrate Christmas, Place Lucien Petit comes alive with free events for young and old alike: merry-go-round, workshops, games, food stalls, puppet show and breakdance demonstrations!

German :

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage belebt sich der Place Lucien Petit mit zahlreichen kostenlosen Veranstaltungen für Groß und Klein: Karussell, Workshops, Spiele, Schlemmerstände, Marionettenspiel und Breakdance-Vorführungen!

Italiano :

Per festeggiare il Natale, Place Lucien Petit si anima con una serie di eventi gratuiti per grandi e piccini: giostra, laboratori, giochi, stand gastronomici, spettacolo di burattini e dimostrazioni di breakdance!

Espanol :

Para celebrar la Navidad, la plaza Lucien Petit se anima con numerosas actividades gratuitas para grandes y pequeños: tiovivo, talleres, juegos, puestos de comida, espectáculo de marionetas y demostraciones de breakdance

