En route vers le numérique Levet

Impasse des Violettes Levet Cher

L’utilisation des nouvelles technologies est devenue essentielle dans nos démarches quotidiennes. La mutualité Française en partenariat avec la municipalité de Levet proposent des ateliers numériques pour vous accompagner sur vos démarches en ligne. Inscriptions obligatoires.

Avec ces ateliers de 2h30 sur inscription, vous pourrez renforcer vos compétences sur le numérique, accéder aux services en ligne, maintenir le lien social, adopter des pratiques sécurisées. Le 1er atelier sera consacré à Doctolib. Inscription auprès de la mairie. .

Impasse des Violettes Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 30 25 mairiedelevet@gmai.com

English :

The use of new technologies has become an essential part of our daily lives. The Mutualité Française, in partnership with the municipality of Levet, is offering digital workshops to help you with your online procedures. Registration required.

German :

Die Nutzung neuer Technologien ist für unsere täglichen Schritte unerlässlich geworden. Die Mutualité Française bietet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Levet digitale Workshops an, um Sie bei Ihren Online-Angelegenheiten zu unterstützen. Anmeldungen sind erforderlich.

Italiano :

L’uso delle nuove tecnologie è diventato una parte essenziale della nostra vita quotidiana. La Mutualité Française, in collaborazione con il Comune di Levet, propone dei laboratori digitali per aiutarvi nelle vostre procedure online. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

El uso de las nuevas tecnologías se ha convertido en una parte esencial de nuestra vida cotidiana. La Mutualidad Francesa, en colaboración con el ayuntamiento de Levet, le propone talleres digitales para ayudarle en sus trámites en línea. Inscripción obligatoria.

