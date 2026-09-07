En route vers le Pech Lambert : randonnée guidée, Côte d’Allez, Allez-et-Cazeneuve

Informations pratiques

En route vers le Pech Lambert : randonnée guidée Samedi 19 septembre, 15h30 Côte d’Allez Lot-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Profitez des derniers jours de l’été pour découvrir le nouveau circuit de randonnée d’Allez-et-Cazeneuve. Guidée par le CPIE 47, cette balade vous entraîne entre sentiers escarpés et chemins forestiers, à la découverte de paysages préservés. Tout au long du parcours, de magnifiques points de vue s’ouvrent sur la campagne environnante et les vergers, offrant une belle occasion d’explorer le patrimoine naturel de ce territoire.

Côte d’Allez 47110 Allez-et-Cazeneuve Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie47.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 53 36 73 34 »}]

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©CPIE