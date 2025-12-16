En route vers les Grottes d’Arcy sur Cure Auxerre
En route vers les Grottes d’Arcy sur Cure Auxerre jeudi 1 janvier 2026.
En route vers les Grottes d’Arcy sur Cure
7 Rue de l’Horloge Auxerre Yonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-01 13:30:00
fin : 2026-12-31 17:30:00
Date(s) :
2026-01-01
Cette balade à vélo au sud d’Auxerre est spécialement conçue pour les enfants. Découvrez en famille le village de Vermenton, les Grottes d’Arcy et la Vallée de la Cure. Une belle journée de plaisirs partagés 100 % nature et culture. .
7 Rue de l’Horloge Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 35 96 contact@franceavelo.com
English : En route vers les Grottes d’Arcy sur Cure
