En scène … Le véto libraire, Morcenx-la-Nouvelle

En scène … Le véto libraire

Médiathèque 12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Par la Compagnie Les Barbu.e.s

Tout public

Entrée libre

Médiathèque 12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : En scène … Le véto libraire

By Compagnie Les Barbu.e.s

All audiences

Free admission

