En scène Les fables de la Fontaine en folie Morcenx-la-Nouvelle mercredi 8 octobre 2025.
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Les comédiens de l’Amicale laïque de Morcenx-la-Nouvelle vous présenteront « les fables de la Fontaine en folie »
De 8 à 88 ans, dans la limité des places disponibles
Entrée libre
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
English : En scène Les fables de la Fontaine en folie
Comedians from the Amicale laïque de Morcenx-la-Nouvelle present « les fables de la Fontaine en folie »
Ages 8 to 88, subject to availability
Free admission
German : En scène Les fables de la Fontaine en folie
Die Schauspieler der Amicale laïque von Morcenx-la-Nouvelle präsentieren Ihnen « les fables de la Fontaine en folie »
Von 8 bis 88 Jahren, im Rahmen der verfügbaren Plätze
Freier Eintritt
Italiano :
I comici dell’Amicale laïque de Morcenx-la-Nouvelle presentano « les fables de la Fontaine en folie » (Le favole della fontana pazza)
Da 8 a 88 anni, secondo disponibilità
Ingresso libero
Espanol : En scène Les fables de la Fontaine en folie
Los comediantes de la Amicale laïque de Morcenx-la-Nouvelle presentan « les fables de la Fontaine en folie » (Las fábulas de la Fuente Loca)
De 8 a 88 años, según disponibilidad
Entrada gratuita
