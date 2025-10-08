En scène Les fables de la Fontaine en folie Morcenx-la-Nouvelle

En scène Les fables de la Fontaine en folie Morcenx-la-Nouvelle mercredi 8 octobre 2025.

En scène Les fables de la Fontaine en folie

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Les comédiens de l’Amicale laïque de Morcenx-la-Nouvelle vous présenteront « les fables de la Fontaine en folie »

De 8 à 88 ans, dans la limité des places disponibles

Entrée libre

12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr

English : En scène Les fables de la Fontaine en folie

Comedians from the Amicale laïque de Morcenx-la-Nouvelle present « les fables de la Fontaine en folie »

Ages 8 to 88, subject to availability

Free admission

German : En scène Les fables de la Fontaine en folie

Die Schauspieler der Amicale laïque von Morcenx-la-Nouvelle präsentieren Ihnen « les fables de la Fontaine en folie »

Von 8 bis 88 Jahren, im Rahmen der verfügbaren Plätze

Freier Eintritt

Italiano :

I comici dell’Amicale laïque de Morcenx-la-Nouvelle presentano « les fables de la Fontaine en folie » (Le favole della fontana pazza)

Da 8 a 88 anni, secondo disponibilità

Ingresso libero

Espanol : En scène Les fables de la Fontaine en folie

Los comediantes de la Amicale laïque de Morcenx-la-Nouvelle presentan « les fables de la Fontaine en folie » (Las fábulas de la Fuente Loca)

De 8 a 88 años, según disponibilidad

Entrada gratuita

