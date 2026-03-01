En Scène pour l’Entracte théâtre de Madeleine Chapsal par la troupe Adultes du Mercredi IMPROMPTU 17 Médiathèque François Mitterrand Saintes

En Scène pour l’Entracte théâtre de Madeleine Chapsal par la troupe Adultes du Mercredi IMPROMPTU 17

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-08 19:30:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-11

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2026 Théâtre de Madeleine Chapsal, cinq pièces différentes interprétés par cinq et cinq hommes troupe adultes Impromptu 17 mise en scène Sophie Borgeaud

.

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 84 01 37 sophie.borgeaud@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Printemps des Poètes 2026 Theatre by Madeleine Chapsal, five different pieces performed by five and five men Impromptu 17 adult troupe directed by Sophie Borgeaud

L’événement En Scène pour l’Entracte théâtre de Madeleine Chapsal par la troupe Adultes du Mercredi IMPROMPTU 17 Saintes a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge