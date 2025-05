En Selle l’Artiste – Sablé-sur-Sarthe, 1 juin 2025 10:00, Sablé-sur-Sarthe.

Sarthe

En Selle l’Artiste 44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date :

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 12:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Et si on prenait le temps de réveiller notre artiste?

Dans le cadre de la journée consacrée au vélo à la Casa Feliz, Aude (Gafalasuite) et Ayla (Au coeur des accords), nous invitent à créer des bande dessinées coopératives. En selle! .

44B Rue du Mans

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

What if we took the time to wake up our artist?

German :

Wie wäre es, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, unseren Künstler zu wecken?

Italiano :

E se ci prendessimo il tempo di risvegliare il nostro artista?

Espanol :

¿Y si nos tomáramos el tiempo de despertar a nuestro artista?

