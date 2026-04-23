En selle Marcelle balade vélo guidée La Vallée de la Vire Place de la Mairie Souleuvre en Bocage

Souleuvre en Bocage

En selle Marcelle balade vélo guidée La Vallée de la Vire

Place de la Mairie La Graverie Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 13:30:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Pédalez à la découverte de la vallée de la Vire sur une boucle de 27 km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.

Pédalez à la découverte de la vallée de la Vire sur une boucle de 27 km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.

Au départ de la place de la mairie de la Graverie, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vire, goûter convivial à l’arrivée.

Possibilité de louer un vélo auprès de la maison du vélo (06 72 77 60 79) .

Place de la Mairie La Graverie Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50 o.faudet@paysdevire-tourisme.fr

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English : En selle Marcelle balade vélo guidée La Vallée de la Vire

Pedal your way through the Vire valley on a 27km loop, accessible by mountain bike, VTC, VAE and road bike.

L’événement En selle Marcelle balade vélo guidée La Vallée de la Vire Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie