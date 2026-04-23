En selle Marcelle balade vélo guidée Sur les hauteurs du Pré-Bocage Mairie Bonnemaison

Bonnemaison

En selle Marcelle balade vélo guidée Sur les hauteurs du Pré-Bocage

Mairie Le Bourg Bonnemaison Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 13:30:00

fin : 2026-06-03 16:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Pédalez à la découverte des hauteurs du Pré-Bocage au départ de Bonnemaison sur une boucle de 27 km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.

Pédalez à la découverte des hauteurs du Pré-Bocage au départ de Bonnemaison sur une boucle de 27 km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.

Au départ de la mairie de Bonnemaison, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vire, goûter convivial à l’arrivée.

Possibilité de louer un vélo auprès de la maison du vélo (06 72 77 60 79) .

Mairie Le Bourg Bonnemaison 14260 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50 o.faudet@paysdevire-tourisme.fr

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English : En selle Marcelle balade vélo guidée Sur les hauteurs du Pré-Bocage

Pedal your way through the heights of the Pré-Bocage from Bonnemaison on a 27km loop, accessible by mountain bike, VTC, VAE and road bike.

L’événement En selle Marcelle balade vélo guidée Sur les hauteurs du Pré-Bocage Bonnemaison a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie