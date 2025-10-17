En séminaire avec E.Bloch d’Hektor Leibundgut Galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement

En séminaire avec E.Bloch d’Hektor Leibundgut Galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

En séminaire avec E.Bloch d’Hektor Leibundgut

Du vendredi 17 au samedi 18 octobre 2025 de 15h à 19h. Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 15:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

Date(s) :

2025-10-17

La galerie Zemma vous invite à trois événements autour du philosophe Ernst Bloch.

Présentation d’une cinquantaine de photographies inédites du philosophe allemand à l’occasion du 140ème anniversaire de sa naissance ainsi que des clichés pris lors de 4 jours en RDA en 1974 et lors de plusieurs séjours à Berlin, reflets d’un changement (1976-2011).







Hektor Leibundgut, né en 1943, ancien élève d’Ernst Bloch est un photographe suisse dont l’œuvre couvre plusieurs décennies, principalement entre 1970 et 2010. Il est également connu pour ses activités en tant que théologien, professeur de philosophie et d’éthique, ainsi que rédacteur en chef de la revue Reformatio de 1984 à 2009. .

Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 89 02 54

English :

Galerie Zemma invites you to three events focusing on the philosopher Ernst Bloch.

German :

Die Galerie Zemma lädt Sie zu drei Veranstaltungen rund um den Philosophen Ernst Bloch ein.

Italiano :

La Galerie Zemma vi invita a tre eventi dedicati al filosofo Ernst Bloch.

Espanol :

La Galería Zemma le invita a tres actos centrados en el filósofo Ernst Bloch.

L’événement En séminaire avec E.Bloch d’Hektor Leibundgut Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille