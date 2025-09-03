En septembre à la Médiathèque Médiathèque « Le lien » Tarascon

En septembre à la Médiathèque Médiathèque « Le lien » Tarascon mercredi 3 septembre 2025.

En septembre à la Médiathèque

Du 03/09 au 30/09/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Médiathèque « Le lien » 26 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-09-03

fin : 2025-09-30

2025-09-03

Profitez de nombreuses animations pour petits et grands tout au long du mois de septembre à la médiathèque ! Vous aurez le choix parmi toutes les distractions, ateliers, lectures pour vos loisirs dans le programme en ce mois de septembre !

Place aux jeux ! Pour les amateurs ou aficionados de jeux de société, animation en continu, venez jouer ou/et apprendre à jouer à des jeux de société spécialement choisis pour vous par l’équipe ! Jeux de société pour les petits, venez jouer avec votre tout-petit et découvrons ensemble des jeux adaptés à son âge ! Toujours l’atelier Pause musicale, ateliers tout-petits Les trois cailloux, atelier Pixel Art, atelier numérique À la découverte de la programmation avec les beebots, une initiation à la programmation ludique à vivre en famille, aidez les abeilles-robots à butiner tout en évitant les dangers de la nature ! Au pied de l’arbre Rencontre poétique avec Xavier Makowki, poète et plasticien, il nous présente et lit des extraits de son premier livre de poésie Chasse-Ténèbres ! Un Concert-Conférence Musicalopithèque avec Jean-Jacques Lemêtre, en partenariat avec l’association « La licorne et le dragon » musicien et compositeur français, Jean-Jacques Lemêtre avec Musicalopithèque nous invite à découvrir l’évolution des hommes du Paléolithique à nos jours, racontée en sons et en musique par leurs instruments accoustiques ! Présentation du livre L’âge d’or des costumes de télévision pour les journées européennes du patrimoine ! La Médiathèque se mobilise aussi pour la Journée des Familles ! .

Médiathèque « Le lien » 26 boulevard Gambetta Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 52 mediatheque@mairie-tarascon13.fr

English :

Enjoy a wide range of activities for young and old throughout September at the multimedia library! You’ll be able to choose from all the entertainment, workshops and readings on offer this September!

German :

Genießen Sie den ganzen September über zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein in der Mediathek! Sie haben die Wahl zwischen all den Unterhaltungsangeboten, Workshops und Lesungen für Ihre Freizeit im Programm in diesem Monat September!

Italiano :

Per tutto il mese di settembre, la biblioteca multimediale propone una serie di attività per grandi e piccini! Potrete scegliere tra tutti gli intrattenimenti, i laboratori e le letture in programma a settembre!

Espanol :

Disfruta de un montón de actividades para grandes y pequeños durante todo el mes de septiembre en la biblioteca multimedia Podrás elegir entre todas las animaciones, talleres y lecturas que se ofrecen este mes de septiembre

