En silence, les signes vous parlent Maison du Département Reims

En silence, les signes vous parlent

Maison du Département 18 Rue Carnot Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 13:30:00

fin : 2026-05-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-30

Tout public

Jean-Pierre Surugue, chevalier des l’Ordre des Arts et des Lettres, finaliste des meilleurs ouvriers de France et artisan du Made in Marne, aborde la thématique du langage et rend hommage aux personnes sourdes et malentendantes. .

Maison du Département 18 Rue Carnot Reims 51100 Marne Grand Est

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English : En silence, les signes vous parlent

L’événement En silence, les signes vous parlent Reims a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT de la Marne