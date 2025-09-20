EN TERRASSE – Pièce improvisée La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Samedi 20 septembre, 20h00 Réservations : https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-excites

Un barman, deux habitués, un musicien live et des histoires qui prennent vie à partir de vos anecdotes. Venez découvrir cette galerie de personnages atypiques mais pourtant bien réels !

Une pièce improvisée avec musicien live, où vos anecdotes les plus insolites prennent vie !

Ce soir-là, ce seront les histoires que vous avez vécues ou entendues qui inspireront nos improvisations.

Au travers du regard d’un barman et de ses deux habitués, c’est le quotidien d’un quartier qui se racontera sous vos yeux avec humour et émotion tandis que s’animeront une ribambelle de personnages parfois tendres et souvent décalés

Alors prenez place avec nous car en Terrasse, c’est là où tout se passe !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/l-art-millerie/evenements/les-excites 0762188206

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme