EN TERRASSE Pièce improvisée – La Maison Nugues Romans-sur-Isère, 7 juin 2025 20:00, Romans-sur-Isère.

Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-06-07 20:00:00

fin : 2025-06-07 21:30:00

2025-06-07

On a tous déjà imaginé la vie de ces inconnus croisés à la terrasse d’un café !

Alors asseyez-vous au coté d’un barman et de deux habitués pour découvrir cette galerie de personnages atypiques mais pourtant bien réels !

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 34 37 36 contact@excites.fr

English :

We’ve all imagined the lives of those strangers we meet on a café terrace!

So sit down with a barman and two regulars to discover this gallery of atypical yet very real characters!

German :

Wir alle haben uns schon einmal das Leben dieser Fremden vorgestellt, die wir auf der Terrasse eines Cafés getroffen haben!

Setzen Sie sich also an die Seite eines Barkeepers und zweier Stammgäste, um diese Galerie untypischer, aber dennoch sehr realer Charaktere zu entdecken!

Italiano :

Tutti abbiamo immaginato la vita di quegli sconosciuti che incontriamo sulla terrazza di un caffè!

Sedetevi dunque con un barman e due clienti abituali per scoprire questa galleria di personaggi insoliti ma molto reali!

Espanol :

Todos hemos imaginado alguna vez la vida de esos desconocidos que encontramos en la terraza de un café

Siéntese con un camarero y dos clientes habituales y descubra esta galería de personajes insólitos pero muy reales

