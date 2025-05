En tête-à-tête avec la commissaire autour du don Branchet – Musée d’arts de Nantes Nantes, 22 mai 2025 12:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 12:30 – 13:30

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligneTarifs : 12€/8€/4€/2,5€ Adulte

À l’occasion d’un accrochage temporaire réalisé à partir du don de monsieur et madame Branchet, découvrez les oeuvres et une partie de la collection de ces généreux donateurs.Avec Claire Lebossé, conservatrice en charge de la collection d’art moderne au musée.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees