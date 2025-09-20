« En toute liberté » : carte blanche à Alexandre Romanès Église de Saint-Pierrre-d’Orival Laroque-Timbaut

« En toute liberté » : carte blanche à Alexandre Romanès Église de Saint-Pierrre-d’Orival Laroque-Timbaut samedi 20 septembre 2025.

« En toute liberté » : carte blanche à Alexandre Romanès Samedi 20 septembre, 20h30 Église de Saint-Pierrre-d’Orival Lot-et-Garonne

Tarif unique : 12 €. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00+ – 2025-09-20T22:+

Fin : 2025-09-20T20:30:00+ – 2025-09-20T22:+

La Compagnie des Temps Venus reçoit le poète Alexandre Romanès pour une carte blanche en l’ancienne église Saint-Pierre d’Orival. Un voyage poétique et musical, emprunt de la culture tzigane et circassienne de l’artiste.

Église de Saint-Pierrre-d’Orival Saint-Pierre D’orival, 47300 Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine http://www.patrimoineetculture47.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 07 91 36 »}] Église romane du XIIe siècle située dans un vallon. modillons sculptés.

La Compagnie des Temps Venus reçoit le poète Alexandre Romanès pour une carte blanche en l’ancienne église Saint-Pierre d’Orival. Un voyage poétique et musical, emprunt de la culture tzigane et de…

© Catherine Fillol / Pays d’art et d’histoire, CAGV