EN TOUTES AMITIES 3T D’A COTE Toulouse

EN TOUTES AMITIES Début : 2026-04-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 5 personnages écrite et mise en scène par Gérard Pinter.L’histoire:Bob Stern, riche businessman, veut savoir si ses soi-disant meilleurs amis l’aiment pour lui ou pour son argent… En leur faisant croire qu’il a “buté” quelqu’un, il veut voir qui va l’aider ! Entre quiproquos, personnages hauts en couleur et rebondissements, cette comédie façon vaudeville réserve une fin à laquelle personne ne s’attend !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31