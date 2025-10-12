En toutes saisons Rue de l’église Darcey

Rue de l’église Eglise Darcey Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-10-12 15:30:00

2025-10-12

Par le Duo Cordes et âmes. D’harmonies atypiques en confrontations magiques, le duel et duo entre guitare et violon invitent au voyage.

Les musiques d’hier réinventent la modernité et l’on se laisse porter, au fil des portées, sur une terra nova musicale qu’on quitte à regret.

Programme : Antonio Vivaldi (1678-1741), L’automne / L’hiver ; Eric Pénicaud (né en 1952), Les quatre saisons d’un musicien ermite (création 2020) ; Astor Piazzolla (1921-1992), Les quatre saisons de Buenos Aires).

Ce spectacle fait partie du festival Hors Saison Musicale et de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental de la Côte-d’Or. .

Rue de l’église Eglise Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 23 91 22

