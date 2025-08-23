En toutes saisons Pouilly-en-Auxois

Salle polyvalente Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-02-07 20:00:00

2026-02-07

Par le Duo Cordes et âmes. D’harmonies atypiques en confrontations magiques, le duel et duo entre guitare et violon invitent au voyage.

Les musiques d’hier réinventent la modernité et l’on se laisse porter, au fil des portées, sur une terra nova musicale qu’on quitte à regret.

Programme : Antonio Vivaldi (1678-1741), L’automne / L’hiver ; Eric Pénicaud (né en 1952), Les quatre saisons d’un musicien ermite (création 2020) ; Astor Piazzolla (1921-1992), Les quatre saisons de Buenos Aires).

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental .

Salle polyvalente Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 64 05 bibliotheque@pouillyenauxois.fr

