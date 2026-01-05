En train et à vélo, mini aventure en bord de Seudre Gare touristique Saujon

En train et à vélo, mini aventure en bord de Seudre

Gare touristique 3 Chemin Vert Saujon Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

entre 12 et 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-06-19 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-06-12 2026-07-08

On embarque pour une mini-aventure où le train touristique vous attend à Saujon, ville thermale pour vous emmener le long des bords de Seudre.

Gare touristique 3 Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

We embark on a mini-adventure where the tourist train awaits you in Saujon, a spa town, to take you along the banks of the Seudre.

