En train et à vélo, mini aventure en bord de Seudre Gare touristique Saujon vendredi 15 mai 2026.
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
entre 12 et 16 ans
Début : Vendredi 2026-05-15 09:00:00
fin : 2026-06-19 12:00:00
2026-05-15 2026-06-12 2026-07-08
On embarque pour une mini-aventure où le train touristique vous attend à Saujon, ville thermale pour vous emmener le long des bords de Seudre.
Gare touristique 3 Chemin Vert Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
We embark on a mini-adventure where the tourist train awaits you in Saujon, a spa town, to take you along the banks of the Seudre.
