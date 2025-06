En un BATTEMENT de CILS, d’après les textes de Christiane Singer – Maison de quartier La Bellangerais Rennes 24 juin 2025

En un BATTEMENT de CILS, d’après les textes de Christiane Singer Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 24 juin, 20h45 Entrée libre au chapeau

(montant conseillé : 15 euros réduit / 20 plein / 25 et plus soutien

La Maison de Quartier de la Bellangerais vous présente la spectacle En un BATTEMENT de CILS, d’après les textes de Christiane Singer, interprété par Cécile Papillon, mis en scène par Mattéo Duval.

Un dialogue intimiste qui explore la rencontre avec l’autre et les forces opposées dans la relation amoureuse.

Entre interprétation, danse et accompagnement musical aux sonorités orientales, En un BATTEMENT de CILS évoque l’instant fulgurant, à l’orée du basculement, où chacun.e pressent l’intensité et la démesure de l’amour.

Comment danser l’amour dans la relation avec l’autre ?

Qu’est-ce qui se joue dans le pari de l’engagement devant l’avenir incertain ?

La parole de Christiane Singer nous reconnecte au sacré de la vie, à la profondeur de l’âme, et nous éclaire de son souffle lumineux.

« Un instant délicieux, vibrant, puissant, de danses, de musiques, de paroles… d’Amour. » Extrait du livre d’or.

De et avec Cécile Papillon

Musiques : Julien Lebon

Mise en scène : Matteo Duval

Création lumière : Benjamin Bouin

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine