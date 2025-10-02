En un Regard En un Regard Opticiens Chilly-Mazarin

En un Regard Jeudi 2 octobre, 19h30 En un Regard Opticiens Essonne

Limité à 30 participants. Sur réservation au plus tard 48h avant. Contribution libre et consciente.

Dates et horaires : Jeudi 2 octobre 2025, 19h30-21h30

Début : 2025-10-02T19:30:00 – 2025-10-02T21:30:00

Fin : 2025-10-02T19:30:00 – 2025-10-02T21:30:00

En un Regard opticiens propose des lunettes éco-responsables tout en partageant son lieu afin d’accueillir des événements éclectiques.

Jeudi 2 octobre, il ouvrira son espace sur l’alimentation végétale, ses bienfaits sur la santé et l’environnement à travers l’univers de Bien-Etre en Cuisine. Sylvène animera une déclinaison gustative en quatre temps, agrémentée d’échanges savoureux.

La touche finale verra Lila & J-L. s’accorder sur un dessert de notes convivial.

Éveil des sens et bonne humeur garantis

En un Regard Opticiens 36 Avenue Pierre Brossolette 91380 Chilly Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France

Découvrez « Des fleurs à l’assiette » proposé par « Bien-Etre en Cuisine » dans un lieu inattendu