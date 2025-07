En vacances au musée Chrono’art Musée de l’Échevinage Saintes

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace-Lorraine Saintes Charente-Maritime

Suivant la ligne du temps et l’évolution des genres en peinture, organise les tableaux du musée des Beaux-Arts de Saintes.

English :

Following the line of time and the evolution of genres in painting, organizes the paintings in the Musée des Beaux-Arts de Saintes.

German :

Folgt der Zeitlinie und der Entwicklung der Genres in der Malerei, organisiert die Gemälde des Musée des Beaux-Arts in Saintes.

Italiano :

Seguendo la linea del tempo e l’evoluzione dei generi in pittura, organizza i dipinti del Musée des Beaux-Arts di Saintes.

Espanol :

Siguiendo la línea del tiempo y la evolución de los géneros en la pintura, organiza los cuadros del Museo de Bellas Artes de Saintes.

